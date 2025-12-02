Coppa Italia: la Juventus batte 2-0 l’Udinese e passa ai quarti di finale
All’Allianz Stadium di Torino si è appena concluso il match, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, tra Juventus e Udinese. Portano a casa la vittoria i padroni di casa, che con il risultato di 2-0 si aggiudicano il passaggio al turno successivo.
Cominciano bene il match i padroni di casa, passando in vantaggio al 23′ a causa di uno sfortunato autogol da parte dei friulani: McKennie va via sulla destra e mette in mezzo un pallone forte e rasoterra, Palma nel tentativo di anticipare David la mette alle spalle di Sava. Al 34′ i bianconeri trovano la rete del raddoppio firmata da David: il gol viene però annullato per posizione di fuorigioco, con la Juventus che va al riposo in vantaggio 1-0.
Nella ripresa continua il predominio della formazione di Luciano Spalletti che, dopo alcune occasioni, trova 68′ il gol del raddoppio: rete dagli undici metri per Locatelli, che regala il 2-0 ai bianconeri. Nel finale la vecchia signora gestisce bene il risultato, trovando al 90+4′ anche la rete del 3-0 firmata da Openda: il gol viene, però, nuovamente annullato per fuorigioco. Nonostante ciò, il vincitore finale non cambia, con la Juventus che accede ai quarti di finale.