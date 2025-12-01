Scontri fuori dal Barbera, indagini aperte: si cercano i violenti

Cresce la preoccupazione attorno agli scontri avvenuti sabato sera fuori dallo stadio Renzo Barbera, poco prima dell’inizio della partita del Palermo. Come riportato da Davide Ferrara sul Giornale di Sicilia, la polizia ha avviato un’indagine per risalire ai responsabili della violenta rissa esplosa tra gruppi organizzati delle curve Nord e Sud.

Secondo quanto riferito da Davide Ferrara del Giornale di Sicilia, gli investigatori hanno già acquisito le immagini delle telecamere di piazza Alcide De Gasperi e delle aree limitrofe, allo scopo di identificare i partecipanti agli scontri. Tutto è cominciato poco prima delle 19, quando l’esplosione di una bomba carta ha generato panico tra le famiglie presenti nel villaggio gastronomico.

Da lì la situazione è degenerata: aggressioni, lanci di bottiglie e scene di caos che — come sottolineato da Davide Ferrara sul Giornale di Sicilia — non rappresentano purtroppo un episodio isolato. I rapporti tesi tra i due gruppi erano già emersi nei giorni scorsi, quando a Monreale si sarebbe verificato un precedente scontro.

Un altro episodio ricordato da Davide Ferrara del Giornale di Sicilia risale al periodo di Pasqua: tifosi della curva Nord, intenti a consegnare uova e giocattoli ai bambini del Centro Padre Nostro a Brancaccio, si erano imbattuti nel gruppo rivale, dando origine a calci, pugni e schiaffi sotto gli occhi dei piccoli presenti.

Le indagini proseguono con l’obiettivo di identificare tutti i responsabili e chiarire dinamiche e ruoli all’interno dell’ennesima escalation di violenza.