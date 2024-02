Como, UFFICIALE: preso Jack

Il Como, mediante una nota ufficiale, ha reso noto l’acquisto di Jack. Di seguito il comunicato del club:

“Como 1907 è lieta di annunciare l’ingaggio del difensore Fellipe Jack proveniente dal SE Palmeiras U17 in prestito fino al termine della stagione.

Fellipe, che ha la doppia cittadinanza italiana e brasiliana, ha già vinto quattro titoli nazionali, tra cui la Copa Do Brasil U17 e il campionato brasiliano U17 per due anni consecutivi. Osian Roberts, manager in carica, ha commentato: Fellipe ha un grande potenziale e ha un’enorme opportunità di crescere qui. Non vediamo l’ora di lavorare con lui e di vedere come si svilupperà qui durante il prestito”.

Fellipe ha dichiarato: “Sono molto contento di essere qui a Como, spero dare il mio meglio per raggiungere insieme i nostri obiettivi”. “