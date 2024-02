Bari, Polito: «Fatto il mercato che volevamo»

Il ds del Bari Ciro Polito ha commentato il calciomercato della società pugliese a Passione Bari Radio Selene.

Di seguito le sue parole:

«Non do voti, sicuramente abbiamo fatto quello che volevamo fare in ruoli difficili. Davanti il mio obiettivo era Puscas e l’ho portato, Kallon come esterno, Lulic in mezzo e Guiebre dietro, chiuso da 20 giorni. Abbiamo portato a termine tutti gli obiettivi prefissati. Abbiamo avuto tante difficoltà con gli infortuni, in ultimo Koutsoupias. Si è complicato tutto Diaw tornerà entro venti giorni, Maiello entro un mese. Stamattina ho parlato con Mattia, ieri ho avvisato il procuratore che purtroppo se non fosse andato via sarebbe rimasto fuori lista.

Mi sono anche sacrificato facendo un doppio scambio col Cosenza: Aramu e Zuzek potevano andare al Cosenza, prendendo Calò ed un loro under, Fontanarosa. Lui poi mi ha bruciato in tutti i sensi. Aramu me lo ha chiesto anche la Ternana, ma lui ha rifiutato entrambe le destinazioni. Adesso dovremo fare delle valutazioni e proprio Aramu al momento è sacrificato, anche per scelta sua. Abbiamo fatto altre scelte. Mai sentito la Spal. Lo volevo in estate, ma in mezzo al campo siamo al completo, abbiamo quattro mezzali, col rientro di Maiello saremo a posto. Davanti abbiamo 8 giocatori offensivi e 3 centravanti, Nasti (cercato da tanti club in queste ore), Diaw e Puscas. Questo è il primo momento di difficoltà della mia gestione, i tifosi hanno manifestato civilmente. Ora dobbiamo stare uniti, bisogna arrivare ad un obiettivo: quello di migliorare la situazione. Stiamo vivendo delle difficoltà, adesso vogliamo portare qualche soddisfazione alla città».