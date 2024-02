Sudtirol, UFFICIALE: preso Mallamo

Il Sudtirol, mediate una nota ufficiale, rende noto l’arrivo di Mallamo.

Di seguito la nota del club:

“L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società Atalanta Bergamasca Calcio Srl i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Mallamo, 24enne centrocampista. Il giocatore approda in biancorosso con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Alessandro Mallamo, 174 cm per 70 kg, nasce a Vizzolo Predabissi, piccolo comune della città metropolitana di Milano il 22 marzo 1999 in una famiglia di sportivi, infatti, il padre Giovanni era un calciatore e il fratello minore Andrea è anch’egli un calciatore, attualmente militante nella Pro Patria, in Serie C. Centrocampista molto duttile, può essere schierato sia in posizione centrale sia come trequartista.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, il 24 agosto 2018 viene ceduto in prestito al Novara, con cui il 2 aprile 2019 segna la prima rete tra i professionisti, nella partita del campionato di Serie C persa per 1-2 contro la Virtus Entella. L’11 luglio 2019 si trasferisce, sempre a titolo temporaneo, alla Juve Stabia: 28 gare e 2 reti con la squadra che alla fine retrocede dalla B alla C. Il 4 settembre 2020 passa al Pordenone in Serie B e con i neroverdi gioca 25 gare. Il 31 agosto 2021 passa in prestito al Bari e colleziona 32 presenze con 2 gol, contribuendo al ritorno in Serie B dei biancorossi pugliesi, il 16 luglio 2022 il prestito viene rinnovato per un’altra stagione e disputa la scorsa stagione tra i cadetti (27 presenze).

Terminato il prestito biennale al Bari, nell’estate 2023 torna all’Atalanta e viene aggregato alla neonata formazione under 23 della società bergamasca che partecipa al campionato di Serie C 2023-2024 con cui disputa nella prima parte della stagione 19 gare di Serie C girone A con 1 rete e 2 assist. Complessivamente vanta 78 gare in Serie B con 2 reti.

Ha vestito 42 volte la maglia delle nazionali giovanili azzurre: 7 volte in U16, 9 in U17 (1 rete), 8 in U18, 12 in U19 (argento all’Europeo 2018 in Finlandia) e 6 in U20.

L’FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Alessandro Mallamo e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia biancorossa”.