Como scatenato, budget da 100 milioni. Deulofeu shock: “Vivo come un disabile” Tutte le trattative del giorno in Serie A

Il Lecce è pronto a infiammare il mercato estivo. Mentre si attende l’ufficialità di Eusebio Di Francesco, prevista dopo la risoluzione con il Venezia, il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino ha avviato i contatti per Kevin Carlos, 24enne attaccante del Basilea, seguito in passato anche da club italiani come il Cagliari. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il profilo piace per caratteristiche e numeri: il suo nome è in cima alla lista per l’eventuale sostituzione di Nikola Krstovic, destinato a partire in caso di offerta tra i 25 e i 30 milioni.

Tra le alternative valutate dal club salentino c’è anche il giovanissimo Francesco Camarda, 17 anni, che potrebbe lasciare il Milan in prestito dopo il rinnovo contrattuale. Il Lecce è tra le squadre interessate, insieme a Spezia e Carrarese. Inoltre, resta alta l’attenzione su Alessio Zerbin del Napoli, che secondo quanto scrive ancora Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, è nuovamente sul mercato ed è finito anche nel mirino del Pisa di Alberto Gilardino.

Intanto, c’è fermento anche in casa Como, dove il club lariano prosegue i contatti per Jesus Rodriguez, attaccante 19enne del Betis, e per Charlie Cresswell, difensore classe 2002: l’intesa con il Tolosa è impostata sui 17 milioni di euro. Come riferisce Eleonora Trotta sulle pagine del Corriere dello Sport, il Como può contare su un budget faraonico: ben 100 milioni di euro per rinforzare la rosa.

In uscita dall’Udinese, Jaka Bijol è destinato al Leeds per una cifra complessiva di 22 milioni. A sostituirlo sarà Nicolò Bertola, 22 anni, che ha già accettato il contratto fino al 2030 con i friulani.

Shock, invece, dalle parole di Gerard Deulofeu, rilasciate al sito Sport: «È da più di due anni e mezzo che non riesco a giocare. Ho subito un grave infortunio complicato da un’infezione alla cartilagine. Quello che ho è più simile a una disabilità che a un infortunio. Ma non mollo». L’esterno ha confermato di essere seguito dallo staff medico dell’Udinese e di voler tentare comunque il rientro.

Capitolo Torino: i granata hanno preso informazioni su Cyril Ngonge, seguito da Baroni che lo ha già allenato a Verona. Sul fronte uscite, proseguono i contatti con l’Atalanta per Samuele Ricci, profilo molto stimato da Juric. La Dea, a sua volta, osserva Kamaldeen Sulemana, già allenato dal tecnico al Southampton.

Il Verona segue Ardian Ismajli e Victor Nelsson, ex difensore della Roma, mentre la Cremonese valuta la scelta dell’allenatore: Davide Nicola resta in pole, ma in corsa c’è anche Marco Giampaolo. Infine, Josip Ilicic riparte dalla Slovenia: dopo l’esperienza al Maribor, ha firmato con il Koper, formazione della massima serie nazionale.