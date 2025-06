Corriere dello Sport: “Gattuso già al lavoro, oggi svela la sua Italia. Diretta televisiva su Rai 2”

È ufficialmente cominciata l’era Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana. Oggi, al Parco dei Principi di Roma, si tiene la conferenza di presentazione del nuovo commissario tecnico, ma già ieri pomeriggio l’ex tecnico di Napoli e Milan ha mosso i primi passi nel mondo azzurro. Ad accoglierlo, come riporta Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, è stato Mauro Vladovich, dirigente del Club Italia, che ha ricevuto Gattuso all’aeroporto di Fiumicino al suo arrivo da Marbella. Subito dopo, primo briefing operativo con Gigi Buffon e lo staff federale nella sede della FIGC.

L’obiettivo è chiaro e complicato: recuperare il terreno perduto nelle qualificazioni mondiali. Come scrive ancora Fabrizio Patania del Corriere dello Sport, il debutto ufficiale è previsto per venerdì 5 settembre al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Estonia, seguito dalla sfida contro Israele, in programma martedì 9 a Debrecen. L’Italia deve inseguire la Norvegia, attualmente al comando con 12 punti e una differenza reti di +11. Gli azzurri, che hanno due partite in meno e una differenza reti negativa (-1), dovranno vincere tutte le partite rimaste – e con ampio margine – per evitare l’incubo dei playoff, nel caso si classificassero al secondo posto.

Oggi Gattuso presenterà ufficialmente il proprio staff, all’interno del quale entrerà anche Leonardo Bonucci, al suo primo incarico tecnico post-carriera. Come evidenziato da Fabrizio Patania sulle colonne del Corriere dello Sport, l’ex difensore sarà una figura di raccordo tra campo e spogliatoio. Alla presentazione, in programma alle ore 11 e trasmessa in diretta su Rai Due e sulla piattaforma Vivo Azzurro, interverrà anche il presidente federale Gabriele Gravina. Il numero uno della FIGC illustrerà le ragioni della scelta di Gattuso, ripercorrendo la separazione da Luciano Spalletti e l’ultima fase travagliata della gestione tecnica.

Tra i presenti anche l’ex ct Cesare Prandelli, pronto ad assumere un nuovo ruolo strategico di collegamento tra Settore Tecnico, Settore Giovanile e Club Italia. Sarà affiancato da Gianluca Zambrotta e Simone Perrotta, chiamati a contribuire alla crescita del calcio giovanile italiano. Atteso anche Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovanili, che collaborerà con Gattuso come già avveniva con Spalletti. In platea ci sarà infine Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori.

La giornata si chiuderà con il Consiglio Federale, durante il quale verranno definite le iscrizioni ai campionati della prossima stagione.