Como in A, Roberts: «A Palermo abbiamo capito che potevamo stare tra le grandi»

Il tecnico del Como, Osian Roberts, ha parlato al termine del pari contro il Cosenza esprimendosi in merito alla promozione in serie A.

Ecco alcuni estratti:

«Siamo felicissimi. Abbiamo lavorato tutti duramente per questo obbiettivo. Lo abbiamo conquistato meritatamente, sapevamo che sarebbe stato un traguardo difficile da raggiungere. Ognuno di noi è stato straordinario. Il risultato è figlio di un gruppo di giocatori fantastici, che hanno dato tutto, è tutto fantastico. Io e Cesc abbiamo sempre lavorato molto vicini, ripeto siamo al settimo cielo. Sapevamo sarebbe stata una partita difficilissima, il Cosenza è venuto qui e ha dato tutto. È stata una cavalcata fantastica, non si arriva a questo obbiettivi con una partita, è tutto frutto di un percorso meraviglioso. Quando siamo andati a Palermo, il primo tempo è stato fatto benissimo, li abbiamo capito che potevamo stare tra le grandi squadre e giocarcela con tutti. È stata una corsa incredibile, anche dopo la sconfitta con la Cremonese non abbiamo mai smesso di crederci».