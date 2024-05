Diletta Leotta e le nozze con Karius in Sicilia: «Vorrei sposarmi in jeans»

Diletta Leotta sposerà Loris Karius il 22 giugno a Vulcano, nelle isole Eolie, il “posto del cuore” di Diletta. La location scelta dalla coppia invece è quella del lussuoso hotel a 5 stelle Therasia Resort.

E proprio la conduttrice di Dazn, nell’ultima intervista rilasciata al magazine F ha rivelato ulteriori dettagli sul giorno delle nozze. “Saremo più o meno 150, una cosa intima per un matrimonio del Sud, ma a me sembra un grande stress”- ha rivelato la Leotta che ha poi raccontato come è andata la scelta del vestito per il fatidico giorno: “Di vestiti ne avrò provati trenta. Vorrei andarci in jeans all’altare.” Per quanto riguarda il corso prematrimoniale invece Diletta ha dichiarato: “Lo facciamo da privatisti, quando Loris è a Milano nel weekend. Andiamo la domenica mattina alle sette, poi io scappo allo stadio”.

L’eterna romantica Diletta ha raccontato anche qualche dettaglio in più sul suo fututo marito: “A me piace il romanticismo. Loris parla poco. Mi scrive lettere. Ha un modo d’altri tempi di esprimere i sentimenti. Io sono più diretta, vulcanica. Ci compensiamo”. La conduttrice di Dazn, già mamma di una bimba, ha rivelato anch i progetti futuri di allargare la famiglia: “Secondogenito? Ora voglio godermi Aria”. Dall’amore per il suo Loris all’amicizia, la Leotta ha riservato anche delle bellissime parole per una delle sue più care amiche Elodie. Parlando proprio della fidanzata di Andrea Iannone, Diletta ha svelato alcuni retroscena: “La solidarietà femminile è preziosa se la trovi. A me è successo con Elodie, che è come una sorella per me. Ci siamo trasferite a Milano nello stesso periodo e sostenute molto a vicenda. Mi è stata vicina durante la gravidanza. E con Aria adesso è una zia dolcissima.”