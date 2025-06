Colpo di scena in Nazionale: Ranieri dice no, niente Italia dopo l’addio a Spalletti

Clamoroso sulla panchina azzurra. Dopo l’esonero di Luciano Spalletti, che ha lasciato la guida dell’Italia dopo una stagione deludente, è arrivato anche il no di Claudio Ranieri alla proposta della FIGC. L’ex tecnico di Leicester e Cagliari – attualmente dirigente della Roma con il ruolo di senior advisor per la proprietà Friedkin – era considerato il candidato numero uno per raccogliere l’eredità di Spalletti.

Ranieri, 72 anni, aveva dato una prima disponibilità di massima, ma dopo un’attenta riflessione ha deciso di rifiutare l’incarico da commissario tecnico della Nazionale. Una scelta maturata – secondo quanto filtra – per rispetto verso il suo attuale ruolo nella Roma e per la complessità di un doppio incarico che avrebbe sollevato dubbi anche sul piano regolamentare.

Con Ranieri fuori dai giochi, la FIGC è ora costretta a rivalutare le alternative. Resta sullo sfondo il nome di Stefano Pioli, sondato già in passato, ma non si escludono sorprese, comprese soluzioni estere o profili giovani già inseriti nei quadri federali.