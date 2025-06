Pedullà: “Il Pisa libera Inzaghi per il Palermo”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Pisa ha dato il via libera alla partenza di Filippo Inzaghi, che ora è di fatto libero di firmare con il Palermo. Manca ancora l’ufficialità, ma la separazione tra il tecnico piacentino e il club toscano è ormai cosa fatta. A questo punto, si attende solo il momento giusto per l’annuncio rosanero.

Il Palermo ha individuato da tempo in Inzaghi l’uomo giusto per guidare la prossima stagione e la dirigenza ha lavorato con pazienza per arrivare alla fumata bianca, che adesso è davvero vicina.

Gilardino in pole per il Pisa

Con l’uscita di Inzaghi, il Pisa punta forte su Alberto Gilardino. I contatti sono stati positivi, ma manca ancora il via libera definitivo. Il tecnico, reduce dalla salvezza con il Genoa e da mesi sul taccuino di diversi club, rappresenta la prima scelta per il post-Inzaghi, anche se il club toscano ha sondato anche van Bommel e Frick, entrambi profili stranieri.

Mercato Pisa: occhi su Sanabria e Zerbin

Parallelamente al nodo allenatore, il Pisa si muove sul mercato. In attacco piace Antonio Sanabria del Torino, mentre per le corsie esterne resta vivo l’interesse per Alessio Zerbin, esterno offensivo del Napoli.