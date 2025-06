Avellino, doppio colpo in vista: Demme a un passo, occhi su Partipilo

L’Avellino si muove con decisione sul mercato e prepara un doppio colpo che potrebbe alzare il livello tecnico della squadra in vista del ritorno in Serie B. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club irpino sarebbe a un passo dall’ingaggiare Diego Demme, ex centrocampista del Napoli, attualmente in forza all’Herta Berlino.

Il regista tedesco, che conosce bene la Campania per i suoi cinque anni in maglia azzurra, avrebbe dato priorità al progetto dell’Avellino, nonostante offerte più remunerative provenienti da Monza e Arabia Saudita. Un segnale forte, confermato dalla disponibilità a dimezzarsi lo stipendio (attualmente percepisce circa 500.000 euro l’anno). I contatti tra il suo entourage e la dirigenza biancoverde sono quotidiani, e l’accordo sembra ormai vicino. Nella stagione appena conclusa, Demme ha collezionato 24 presenze tra Bundesliga e Coppa di Germania, fornendo 2 assist.

Partipilo nel mirino, summit in arrivo con l’agente

Non finisce qui. L’Avellino starebbe valutando anche Anthony Partipilo, trequartista classe ’94 di rientro al Parma dopo il prestito al Frosinone, dove ha totalizzato 25 presenze, 3 gol e 1 assist. Il giocatore non verrà confermato dai ciociari, e il club emiliano, proprietario del cartellino fino al 2027, sembra intenzionato a cederlo.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro con il suo agente, Giovanni Tateo, durante il quale si discuterà sia della fattibilità dell’operazione Partipilo, sia del rinnovo di Iannarilli, altro nome caldo legato al club irpino.