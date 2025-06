Ufficiale: il Lecce interrompe il rapporto con Marco Giampaolo

Con una nota ufficiale, l’U.S. Lecce ha comunicato l’interruzione del rapporto contrattuale con Marco Giampaolo. La separazione è avvenuta nella giornata odierna, segnando la fine dell’esperienza del tecnico sulla panchina giallorossa.

«A mister Marco Giampaolo – si legge nella nota – va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l’augurio per le migliori fortune professionali». Il club salentino si prepara ora a voltare pagina, aprendo ufficialmente il dossier per la scelta del nuovo allenatore in vista della prossima stagione.