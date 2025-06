Tuttosport: “Empoli, c’è Pagliuca. Palermo-Inzaghi è il segreto Pulcinella”

Un vero e proprio terremoto in panchina si prepara per la Serie B 2025/26. A oggi, sono appena sei le società ad aver già confermato l’allenatore per la prossima stagione. Il resto del campionato è in pieno fermento: trattative, attese, sogni e incastri che comporranno uno dei valzer più intensi degli ultimi anni. Lo conferma Cristiano Tognoli su Tuttosport, che fa il punto su una situazione in pieno divenire.

I sei tecnici già confermati

A partire con certezze sono in pochi:

Raffaele Biancolino all’Avellino, che ha riportato i Lupi in B dopo sette anni;

Antonio Calabro alla Carrarese, reduce da una salvezza miracolosa e dalla piena fiducia dell’ambiente;

Davide Possanzini al Mantova, protagonista della rinascita virgiliana;

Matteo Andreoletti al Padova, promosso e destinato a essere il tecnico più giovane della categoria (36 anni);

Davide Dionigi alla Reggiana, capace di salvare gli emiliani da subentrato con una giornata d’anticipo;

Fabrizio Castori, che ha rinnovato col Südtirol dopo l’ennesimo salvataggio a stagione in corso.

Pronti a firmare: Mignani a Cesena, Pagliuca all’Empoli

Tra le panchine che aspettano solo l’ufficialità, la conferma di Michele Mignani a Cesena è ormai scontata. Ha centrato salvezza e playoff con la neopromossa, convincendo tutti.

All’Empoli, retrocesso dalla A, è già stato scelto Guido Pagliuca, il tecnico che ha compiuto il miracolo Juve Stabia. Manca solo il comunicato.

Inzaghi a Palermo: «Segreto di Pulcinella»

Filippo Inzaghi e il Palermo si sono già scelti. Ma finché non sarà formalizzata la separazione con il Pisa, tutto resterà sotto una cortina fumogena ben orchestrata da entrambe le parti. La firma è solo questione di giorni.

Le altre trattative: Bari, Catanzaro, Modena, Venezia, Spezia…

Il Bari accelera per Alessandro Nesta, pronto a prendere il posto di Moreno Longo.

A Catanzaro, dopo l’addio certo di Fabio Caserta, si valutano tre nomi: Longo, Maran e Tesser.

Proprio Tesser è in corsa anche per la Juve Stabia, che dovrà ricostruire tutto dopo il possibile addio del ds Lovisa.

A Modena, si decide tra Andrea Sottil e Luca D’Angelo, con quest’ultimo ancora legato allo Spezia.

Giovanni Stroppa, già accostato al Pescara, è nel mirino anche del Venezia, che valuta anche Fabio Pecchia se il divorzio con Eusebio Di Francesco verrà confermato.

E il Pescara?

Fresco di promozione, il Pescara guarda con simpatia a un ritorno di Silvio Baldini, ma vuole prima chiudere i festeggiamenti prima di formalizzare qualsiasi annuncio.