Gazzetta dello Sport: “Palermo-Inzaghi, si rifanno i conti”

Lunedì intenso sul fronte allenatori, in una settimana già annunciata come chiave. Tre annunci attesi (Inzaghi, Bianco, Chiappella) sono ancora slittati, ma nel frattempo si sono aperti nuovi scenari e consolidate alcune situazioni.

Bari: De Laurentiis punta forte su Nesta

La mossa più rilevante arriva da Bari, dove il presidente Luigi De Laurentiis ha incontrato a pranzo Alessandro Nesta, offrendo ufficialmente la panchina per la prossima stagione. La proposta è chiara: lasciarsi alle spalle la stagione con Moreno Longo, ormai destinato all’addio nonostante un altro anno di contratto, e ripartire con un nome forte.

Nesta ha preso tempo: «Ci penserà per 48 ore», spiegano Binda e Cirici sulla Gazzetta dello Sport. Il Bari spera in una risposta positiva entro domani. In caso contrario, sarà costretto a virare su altre opzioni.

Modena: scatto Sottil, salta D’Angelo

Sorpresa anche a Modena, dove sembrava tutto fatto per Luca D’Angelo, reduce dalla finale playoff persa con la Cremonese. Ma il tecnico ha preferito rimanere allo Spezia, ancora sotto contratto, convincendosi del progetto di rilancio ligure.

Il Modena ha reagito con prontezza, virando su Andrea Sottil, che ha accettato la proposta. Dopo un’esperienza negativa alla Sampdoria, Modena rappresenta per lui «la piazza giusta per ripartire».

Catanzaro: finisce l’era Caserta, casting aperto

È ufficiale invece la separazione tra Fabio Caserta e il Catanzaro: «Nessuna intesa sul futuro», scrivono gli inviati della Gazzetta. Il tecnico è ora sul taccuino di Frosinone (che ha già sotto contratto Vivarini e Greco) e resta un’opzione anche per lo Spezia ed Empoli, in attesa di sciogliere i nodi con Pagliuca.

Per sostituirlo, il ds Ciro Polito valuta diversi nomi: Ignazio Abate (nel mirino anche del Vicenza) e Giorgio Gorgone, tra i più accreditati.

Venezia: Stroppa in pole su Pecchia

Sul fronte Venezia, prende quota Giovanni Stroppa, in vantaggio su Fabio Pecchia per la panchina lagunare. Stroppa, reduce dalla promozione sfiorata con la Cremonese, attende l’addio ufficiale di Eusebio Di Francesco per firmare. Una chiamata dalla Serie A potrebbe però cambiare le carte in tavola.

Palermo-Inzaghi: si rifanno i conti

Atteso ieri, l’annuncio di Pippo Inzaghi al Palermo è ancora rimandato. Il tecnico ha già raggiunto l’accordo con il club rosanero, ma manca l’ufficialità del divorzio con il Pisa. Il nodo? Questioni economiche da ridefinire.

Come sottolinea la Gazzetta, «Il patto con il Palermo per un indennizzo esiste, ma va ridefinito nei dettagli. Non sarà Vignato la contropartita, come inizialmente ipotizzato». Oggi potrebbe essere la giornata giusta.

Bianco al Monza, Chiappella all’Entella: firme in stand-by

Situazione simile per Paolo Bianco, che ha firmato venerdì sera un biennale col Monza, ma resta in stand-by in attesa della chiusura definitiva dei playout, che coinvolgono ancora teoricamente il Frosinone.

Per l’Entella, è pronto Andrea Chiappella, in attesa dell’ammissione al corso Uefa Pro per ottenere la deroga necessaria ad allenare in Serie B. Intanto, la Juve Stabia si prepara a una doppia separazione: via il ds Matteo Lovisa, via anche il tecnico. In pole per sostituirli Attilio Tesser o Massimo Rastelli.