Collovati: «Inzaghi al Palermo scelta ambiziosa, non economica»

Fulvio Collovati, campione del mondo nel 1982 e voce autorevole del calcio italiano, ha rilasciato un’intervista esclusiva a News.Superscommesse.it, affrontando vari temi legati alla Serie B e alla situazione di Filippo Inzaghi. Nell’estratto pubblicato dalla testata sportiva, Collovati ha commentato il possibile approdo di Inzaghi sulla panchina del Palermo, dopo la recente separazione con il Pisa.

Alla domanda se l’ex attaccante del Milan meritasse una chance in Serie A, Collovati ha risposto con chiarezza:

«Credo che Pippo avrebbe meritato di giocarsi un’opportunità in Serie A, ma è anche vero che andrebbe in uno dei club più importanti d’Italia. Per scegliere di restare in B, è molto probabile che la proprietà del Palermo gli abbia offerto delle garanzie solide e lui si sarà sentito trascinare dalle ambizioni che non credo siano di carattere economico ma prettamente professionale».

Secondo l’ex difensore azzurro, la scelta di Inzaghi riflette un desiderio di rilancio professionale in un contesto di grande prestigio:

«Vorrà mettersi nuovamente in discussione come professionista in una piazza che merita ampiamente di andare di nuovo in Serie A. Tra l’altro, dietro c’è questa proprietà emiratina tra le più ricche al mondo che ambisce ad altri palcoscenici calcistici, per cui credo che Inzaghi sia stato ammaliato da questo forte desiderio».

E conclude: «Diventare l’allenatore del Palermo sarebbe soltanto un motivo di vanto e di grande soddisfazione personale».