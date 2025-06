Il Pescara sogna il ritorno di Mancuso: contatti avviati con il Mantova

Il Pescara si muove sul mercato con decisione e ambizione, determinato a non farsi trovare impreparato alla prossima stagione di Serie B, conquistata con pieno merito grazie al percorso ai playoff della squadra guidata da Silvio Baldini.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il grande obiettivo dei biancazzurri per l’attacco è Leonardo Mancuso, attualmente al Mantova. Un nome che evoca ricordi felici sulla costa adriatica: l’attaccante vestì la maglia del Pescara per due stagioni, dal 2017 al 2019, diventando ben presto uno dei protagonisti della squadra.

Nella sua ultima annata in Abruzzo, Mancuso mise a segno 19 reti in campionato, conquistando il cuore dei tifosi e attirando le attenzioni di club di categoria superiore. Il suo ritorno rappresenterebbe non solo un rinforzo di spessore, ma anche un’operazione dal forte valore simbolico per l’ambiente pescarese.

La trattativa è ancora nelle fasi preliminari, ma il contatto tra le parti è avviato. Il Pescara vuole riportare a casa il suo bomber, per affidargli le chiavi dell’attacco in vista di un campionato che si preannuncia combattuto e affascinante.