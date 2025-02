Clamoroso Valentin Gomez: salta il suo trasferimento all’Udinese. In estate fu ad un passo dal Palermo

Al contrario di quanto previsto, Valentin Gomez non indosserà la maglia dell’Udinese. A mezzanotte è scaduto il termine per poter tesserare i giocatori svincolati e i bianconeri non hanno potuto definire gli ultimi dettagli per l’arrivo del difensore argentino. Come si legge su TuttoMercatoWeb.com, la fumata bianca non è arrivata in quanto il fondo che doveva fare da tramite, Foster Gillett, non ha liquidato il Velez in tempo dei 7,65 milioni di euro necessari. E quindi, in buona sostanza, è come se Valentin Gomez, nei fatti, non si sia mai davvero svincolato. Ennesimo trasferimento in Italia sfumato per il giocatore che, in estate, fu ad un passo dal Palermo. In quell’occasione la trattativa saltò in quanto il giocatore non superò le visite mediche.

Continue Reading