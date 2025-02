Palermo Futsal Club, trasferta indigesta: i rosa scivolano al secondo posto

Continua il momento no della formazione allenata da mister Gentile. La sconfitta contro il Sicilia Futsal, intervallata dalle gare contro Altofonte e Favignana, ha visto scivolare il Palermo Futsal Club fino al secondo posto. Adesso la classifica propone il Pioppo Futsal al primo posto con 44 punti, i rosanero a 42 e Altofonte a 39. A nulla sono serviti i gol di Gennaro, Di Chiara e due volte Franco, a Castelvetrano il Palermo Futsal Club perde 5-4.

Primo tempo

Il primo tempo si apre con tanto equilibrio. Il portiere Mauro viene poco chiamato in causa, con i rosanero che approfittano di una pressione alta di Sujon per far espellere il portiere avversario Mangogna. Superiorità numerica e rete per i rosanero con Franco ben appostato sul secondo palo. Poco dopo si presenta Gennaro dal tiro libero scagliando la palla sotto la traversa. Sembra una gara nettamente in discesa per i ragazzi di mister Gentile che però devono fare i conti con la rimonta di casa. Agli sgoccioli del fine primo tempo Vlcko fredda Mauro dopo l’errore in uscita di Di Chiara.

Secondo tempo

La seconda frazione evidenzia una netta difficoltà per gli ospiti. Padroni di casa che, nel giro di due minuti, realizzano ben tre reti ribaltando la partita. Ad andare in rete Falco con una gran bella conclusione sotto l’incrocio, Calandrino e Totta. Quest’ultimo con un tiro da fuori da posizione nettamente defilata. I rosanero non demordono e guadagnano subito un calcio di rigore. Nicchia si presenta dal dischetto ma sbaglia ancora come contro il Giudecca. Sugli sviluppi dell’azione successiva Di Chiara, con una deviazione, porta il risultato sul 4-3. Il Palermo ci crede e si riversa in attacco con tutte le proprie forze. Franco agguanta il pareggio a due minuti dalla fine, ma ecco l’episodio che cambia la partita, e forse, anche la stagione. Rimpallo sfortunato per i rosanero con Totta che a porta sguarnita regala la vittoria ai suoi.

Tanta delusione sui volti rosanero. La sconfitta ha permesso al Pioppo Futsal di superare il Palermo Futsal Club, proprio alla vigilia dello scontro diretto in campionato con l’Altofonte sempre più vicino ai primi due posti grazie alla vittoria contro il Gesan. Nel prossimo appuntamento torna di scena la Coppa. L’accoppiamento vedrà i rosanero scendere in campo al Tocha Stadium contro il Pioppo Futsal alle ore 17:00, valevole per l’andata.