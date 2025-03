Cittadella-Sudtirol, Barreca: «Ci sono ancora tante partite e servono più punti possibili»

Dopo il successo contro il Cittadella al Tombolato, Antonio Barreca ha commentato la prestazione della squadra in conferenza stampa, sottolineando l’importanza della vittoria e la necessità di mantenere alta la concentrazione.

Le parole di Barreca:

«La partita si era complicata inizialmente, è stata una vera battaglia, ma siamo riusciti a sbloccarla con il gol e da lì abbiamo preso fiducia. Dopo il secondo e il terzo gol, il match si è messo a nostro favore. Segnare è stata una gioia personale, lo dedico alla mia famiglia che mi sostiene sempre. Sono venuto qui per rimettermi in gioco e aiutare la squadra con la mia esperienza. Sto ritrovando la continuità e la condizione fisica, oggi mi sentivo molto bene ed era fondamentale ottenere questi tre punti. L’importante è continuare su questa strada».

«Qui ho trovato un ambiente sano e un gruppo fantastico. Siamo quasi una famiglia e dobbiamo proseguire con questo spirito, perché la strada è ancora lunga. Ogni allenamento è un’opportunità per migliorarmi. Giocare dopo gli altri? Può dare uno stimolo in più conoscendo i risultati, ma entriamo sempre in campo con la voglia di vincere. Non dobbiamo abbassare la guardia, ci sono ancora tante partite e servono più punti possibili per raggiungere il nostro obiettivo».