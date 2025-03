Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noti i risultati delle gare del Settore Giovanile e Femminile rosanero:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Serie C Femminile – Girone C, 21ª giornata

NITOR FEMMINILE-PALERMO WOMEN 0-3 – Chirillo, Gippetto, Tarantino

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 22ª giornata

PALERMO-CROTONE 5-2 – Salvador, Di Mitri, Squillacioti, Russo, Essa

UNDER 17 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 21ª giornata

PALERMO-LECCE 2-1 – Nicolosi, Terranova

UNDER 17 FEMMINILE

Campionato Interregionale Under 17 Femminile, 4ª giornata

PALERMO-ACADEMY ABATESE 0-2

UNDER 16 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 21ª giornata

CATANZARO-PALERMO 0-2 – Vitale, Giarraffa

UNDER 15 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 21ª giornata

CATANZARO-PALERMO 0-1 – Guarino

UNDER 14 MASCHILE

Campionato Elite Under 15 Regionale – Girone A, 22ª giornata

AURORA MAZARA-PALERMO 0-1 – Polizzi

UNDER 12 MASCHILE

Campionato Under 13 Esordienti Fair Play II° Anno 2012 9 vs 9 – Fase 2

PALERMO-CALCIO SICILIA 2-2

PALERMO-TIEFFE CLUB 3-1

UNDER 12 FEMMINILE

Torneo Under 12 Femminile 2024/2025 – Girone C, 3ª giornata

PALERMO-FORTITUDO BAGHERIA 3-0

PALERMO-CUS PALERMO 3-0