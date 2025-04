Cittadella, l’ex rosa Masciangelo: «Dobbiamo essere più coraggiosi. Samp? Siamo pronti»

A parlare del momento dei veneti è stato l’esterno Edoardo Masciangelo, ex rosanero, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Gazzettino.

«Nel pareggio contro la Carrarese l’atteggiamento del Cittadella è stato quello giusto, in quanto a fame di vincere. Quando disputiamo certe gare che sono alla nostra portata dobbiamo però essere più coraggiosi: in casa mi verrebbe da dire che dobbiamo essere più spavaldi nelle giocate, allora sì che potremmo costruire qualche azione in più e rincorrere di meno. Secondo me da un certo tempo a questa parte in casa nostra disputiamo troppe partite simili: nel primo tempo fatichiamo, andiamo in difficoltà e creiamo poco; nella ripresa invece l’avversario di turno si abbassa ed ecco che noi riusciamo a giocare un po’ di più. Possiamo certamente fare meglio. Per la prossima sfida contro la Sampdoria andremo al Ferraris con lo stesso atteggiamento di Cremona: noi siamo pronti».