Cremonese, Fulignati: «Vogliamo tornare in Serie A»

Andrea Fulignati, portiere della Cremonese ed ex rosanero, si è espresso ai microfoni di LaC toccando diversi temi tra cui il suo passato al Catanzaro.

«Dobbiamo stare più attenti a non perdere il quarto posto piuttosto che rincorrere il terzo. Speravamo in un passo falso dello Spezia contro la Sampdoria, ma così non è stato. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima gara, contro la Juve Stabia: è uno scontro diretto e sarà decisivo. pero di non incontrare il Catanzaro. Sono una squadra forte, ben allenata. Non sarà facile affrontarli. oi vogliamo tornare in Serie A. Se non è stato possibile farlo direttamente, proveremo a farlo passando per l’altra porta. Catanzaro? E’ la piazza che ha creduto in me, che mi ha rilanciato. Ciò che mi ha colpito di più è stato l’affetto incondizionato della tifoseria. È qualcosa che mi porto dentro e che mi ha motivato tantissimo. Il mio legame con questa maglia è ancora fortissimo».