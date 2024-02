Cittadella-Catanzaro, Iemmello: «Teniamoci stretti i playoff»

Il calciatore del Catanzaro Pietro Iemmello, match winner della gara contro il Cittadella ai microfoni di “Sky Sport” ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

«Abbiamo fatto una vittoria importante contro una squadra che in questi anni ha costruito le sue fortune in casa. Non dobbiamo nasconderci, siamo entrati bene dentro i playoff e vogliamo tenerceli stretti perché siamo in questa posizione da inizio anno. Oggi era una gara importante per capire la nostra stagione e abbiamo colto il risultato che volevamo. Cinque vittorie di fila? Siamo in striscia positiva, ma partiamo da lontano, da due anni fa con un percorso che ci ha dato una certa organizzazione ben definita, oggi la Serie B è un campionato livellato dove tutte possono vincere con chiunque e se non hai organizzazione fai fatica. Siamo consapevoli di poterci stare, anche se eravamo partiti per salvarci, con il gioco e la determinazione che ci ha contraddistinto finora».