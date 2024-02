Feralpisalò sconfitto dall’Ascoli, Ferretti: «Penalizzati dagli arbitri, chiediamo rispetto»

Il direttore sportivo della Feralpisalò Andrea Ferretti ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Ascoli partendo dall’episodio finale ovvero la rete annullata, dopo revisione al VAR, a Manzari che sarebbe valsa il pareggio.

Ecco le sue parole:

«Siamo qui a parlare dell’ennesima situazione arbitrale alquanto discutibile e non è la prima. Da inizio anno siamo stati spesso penalizzati da errori arbitrali evidenti. Siamo qui a chiedere rispetto, vedo che non veniamo ascoltati purtroppo”.: “Voglio sottolineare la grande prova della squadra che anche oggi ha disputato una prestazione importante. Siamo più giovani e meno blasonati di altri club e non per questo dobbiamo essere condannati alla retrocessione. La nostra squadra non viene mai considerata, fino ad ora non ho parlato di arbitri, è un alibi che non bisogna toccare. Però di fronte all’ennesimo errore».