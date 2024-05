Gds: “«Di Fra» e Insigne utili, Ranocchia con il freno a mano tirato. Le pagelle di Sudtirol-Palermo”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria del Palermo contro il Sudtirol e stila le pagelle.

Desplanches 6 – Confermato titolare. Resta per quasi tutta la gara inoperoso, distinguendosi soltanto per un rinvio maldestro che procura un piccolo brivido ai compagni. Nel finale bella parata sul diagonaledi Casiraghi.

Graves 6 – A destra nella difesa a tre. Fa il suo contro avversari forti fisicamente ma prevedibili. Gioca con un po’ di paura in corpo ma non sbaglia nulla.

Lucioni 6 – Governa la difesa e sopperisce all’assenza di Gomes, cercando di iniziare l’azione. Per eccesso di impeto non riesce a evitare un cartellino giallo quasi a centrocampo.

Nedelcearu 6 – Preferito al mancino Marconi, fa la sua parte ingaggiando un

duello molto fisico con gli attaccanti del Südtirol. Non rinuncia a portarsi in avanti e in una di queste incursioni rimedia un’ammonizione evitabile che gli costerà la squalifica nella prima partita dei play-off.

Diakité 6,5 – Riproposto a destra. Ce la mette tutta, prova a spingere senza perdere di vista Davi. Ma l’intesa con Insigne che gli gioca al fianco è assai precaria, spreca tante energie con pochi risultati fin quando non trova lo spiraglio giusto nell’area avversaria.

Segre 6 – In una mediana a due deve stare molto attento sulle percussioni

di Mallamo. Così si sacrifica tanto e si vede poco in fase offensiva.

Ranocchia 6 – Mignani continua a impiegarlo in posizione molto arretrata, per impostare l’azione. Ranocchia lo fa con spirito di sacrificio ma si avverte la sua voglia di essere più incisivo giocando qualche metro avanti. Si rende pericoloso con due battute dalla distanza

Lund 6 – Ingaggia con Molina un confronto assai delicato, che raramente lo vede vincente. Però sembra abbia recuperato una buona condizione atletica e arriva seppure con senza troppa lucidità sulla linea di fondo.

Insigne 6 – Torna titolare a sorpresa. Gioca tra le linee, a destra. Prova a sfruttare i suoi cambi di passo per «aprire» la difesa di casa. Cerca con alterne fortune il dialogo con Diakité, non arriva mai alla conclusione, tatticamente l sua posizione in campo è comunque molto utile.

Di Francesco 6 – Fa lo stesso lavoro a sinistra, ma in posizione sempre molto accentrata. Calcia il corner da cui nasce il gol di Diakité e nel finale costringe Davi all’espulsione. Come Insigne utile tatticamente e piuttosto «leggero» in avanti.

Brunori 6 – Giocando da unica punta viene stritolato dai tre centrali avversari, l’esperto Masiello gli concede poco. Nella ripresa non approfitta di uno dei pochissimo errori di Masiello e calcia alto tentando un pallonetto. Una partita sotto tono, diciamo che si risparmia per i playoff.

Soleri sv – Primo cambio del Palermo alla mezzora della ripresa al posto di Brunori. Non si risparmia e si fa ammonire per eccesso di foga.

Henderson sv

Mancuso sv

Allenatore Mignani 6, 5 Finalmente una vittoria, al momento giusto. Sorprende tutti con una formazione inedita negli interpreti e nel modulo. Senza Gomes deve ridisegnare la squadra e decide di giocare con due trequartisti. Con Insigne e Di Francesco tra le linee prova a sorprendere la difesa di casa. Il gioco non è sempre brillante ma la squadra ha equilibrio e porta a casa il risultato e non è poca cosa.