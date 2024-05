Repubblica: “Palermo, adesso si azzera tutto”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla vittoria del Palermo contro il Sudtirol.

Il Palermo affronterà la Sampdoria venerdì prossimo al “Barbera” per i quarti di finale dei play-off che valgono la serie A. È questo il verdetto venuto fuori dalla sfida tra i rosanero e il Sudtirol vinta dal Palermo per 1 a 0 grazie al gol segnato da Diakitè nel secondo tempo. Una vittoria che mancava dal 10 marzo e che consente alla squadra di Mignani di ottenere il sesto posto e giocare la gara secca che vale la semifinale con il vantaggio di giocare in casa avendo a disposizione due risultati su tre.

Che sia l’inizio di un’avventura da raccontare ai nipotini lo sapremo solo nei prossimi giorni. Un fatto però è certo: il Palermo non potrà che trarre un beneficio anche psicologico da questo successo arrivato nell’ultima giornata della stagione regolare con il testa a testa a distanza con la Sampdoria che ha fatto la sua parte vincendo a Catanzaro. Ma ha fatto la sua parte anche il Palermo che doveva vincere per essere al riparo da ogni sorpresa e ha centrato il successo mettendo in cassaforte il sesto posto.

Adesso si azzera tutto. Venerdì sera per il Palermo inizierà una nuova stagione. Al “Barbera” arriverà la Sampdoria, forse la squadra più in forma del momento. Ma fare calcoli e previsioni ormai non ha più senso. Quello che conta è andare avanti per coltivare un sogno.