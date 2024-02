Bari sconfitto dal Sudtirol, Iachini: «Abbiamo sbagliato a livello tecnico»

Il tecnico del Bari Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro il Sudtirol.

Ecco le sue parole:

«Abbiamo fatto in fase di non possesso una discreta gara, il gol è arrivato da un errore di lettura. Non abbiamo fatto quello che abbiamo preparato nella fase di possesso, dobbiamo crescere. Abbiamo sbagliato a livello tecnico, su quello dobbiamo crescere velocemente. Nel secondo tempo siamo ripartiti meglio, ma dobbiamo essere più incisivi. Mi aspettavo qualcosa in più. Dobbiamo insistere e lavorare. Ero più calmo in panchina? Sono stato più cauto per non prendere l’espulsione, mi avevano avvisato. Volevo creare una catena mancina a sinistra, per aprire la loro difesa e andare al cross sul secondo palo. Quando ho visto che non stava funzionando, per coprire su Casiraghi ho scambiato Acampora e Edjouma».