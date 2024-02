Cremonese-Palermo, Stroppa: «Siamo sempre stati in partita. Cartellino rosso assurdo»

Il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa al termine del pari contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Espulsione? Per me è assurdo il cartellino rosso anche se da regolamento la risposta è quella. Viene punito il giocatore posizionato di schiena e che prende palla con l’avanbraccio. La squadra ha mantenuto la prestazione in qualsiasi momento: in undici contro undici o con l’uomo in meno. Dal primo minuto al fischio finale siamo sempre stati in partita. Questa è una soddisfazione straordinaria, ci siamo sempre stati. Sotto 0-2? Non ci interessava nulla, avanti nel nostro modo».

«Dopo l’occasione mancata da Pickel abbiamo preso un gol che poteva ammazzarci. Eravamo sotto 0-2. All’intervallo ho fatto i complimenti ai ragazzi, ho detto loro che era la migliore prova dell’anno. Ho detto loro di rimanere così e che un episodio poteva ribaltare tutto, e così è stato. Pensare che potevamo anche andare sul 3-2, ed è tanta roba. Johnsen? Vorrei che migliorasse nell’allungare le squadre avversarie. Non è abituato a un certo tipo di consegne, deve solo liberarsi dall’aspetto del “fare il compitino”. Lui deve rimanere concentrato al 100% sulle sue qualità e farà la differenza in questo gruppo».