Cremonese-Palermo, Stroppa: «Abbiamo tenuto contro una squadra di grandissimo livello»

Il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa al termine del pari contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Quanto brucia espulsione? Non vorrei dare una risposta troppo scontata. Abbiamo dato una bella risposta di forza e consapevolezza, dispiace aver giocato per oltre un’ora in inferiorità numerica. Ci sono stati 13-14 minuti di gran livello all’inizio, peccato. Cremonese eroica? Gli eroi sono qualcosa da fumetti o di altro genere. Bravi a non disunirci e a credere in ciò che stavamo facendo. Ho chiesto all’intervallo di non concedere il terzo gol e di avere in entrambe le fasi grande forza. Le cose sono andate così, vincere sarebbe stato un premio ancora più straordinario. Ma ci teniamo questa capacità di aver tenuto contro una squadra di grandissimo livello».

«Bianchetti? Oltre a lui potrei fare tanti altri nomi. Potrei fare anche i nomi di chi non c’era oggi. La rosa sta crescendo molto: a fare la differenza è la capacità di stare insieme. Ed è determinante nel fare le cose. Chi gioca di meno è sempre partecipe, ieri avevo detto che alcuni potevano darmi altre scelte. Sono assolutamente orgoglioso di allenare questi ragazzi, e non lo dico oggi perché rimontiamo in dieci. L’avrei detto anche in caso di sconfitta. La squadra non ha perso l’equilibrio e anzi, ha continuato a credere in ciò che stava facendo».