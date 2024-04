Ex rosa, Balzaretti a rischio: il ds assente per Bologna-Udinese

Come riportato da Cronache di Spogliatoio, Federico Balzaretti non sarà presente per la partita fra Bologna e Udinese. Il match sarà fondamentale per le speranze dell’Udinese in chiave salvezza e per il suo direttore sportivo dell’ex terzino sinistro rosanero.

Balzaretti ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’area tecnica dell’Udinese dal 2023, dopo le esperienze nel Vicenza e ancora prima nella Roma, lunedì ci saranno ulteriori sviluppi sul suo futuro che sembrerebbe sempr più vicino all’addio.