Inter-Torino, Mentana: “Frustrati offendono l’arbitro Ferrieri Caputi solo perché donna” (FOTO)

In occasione di Inter-Torino, terminata con la vittoria dei nerazzurri per 2-0 sui granata, la direzione arbitrale è stata affidata all’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi, alla guida di una terna tutta femminile. Enrico Mentana,

sui propri canali social, per commentare le polemiche nei confronti di Maria Sole Ferrieri Caputi, in particolare, a dividere è l’espulsione di Adrien Tameze, peraltro arrivata dietro indicazione del VAR dopo il giallo inizialmente estratto dall’arbitro.:

“Sui social potrete leggere migliaia di frustrati, della vita prima ancora che dello sport, offendere pesantemente l’arbitra di Inter-Torino, solo perché donna, con la scusa di una espulsione contestata.

Scusa peraltro smaccatamente menzognera, dato che la direttrice di gara aveva solo ammonito il calciatore, poi espulso su richiamo del Var. Poveri fessi, che inevitabilmente spunteranno fuori anche sotto questo post. Arbitra, non ti curar di lor”.