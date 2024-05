Ascoli in Serie C, Pulcinelli: «Chiedo scusa ai tifosi. Cambiamenti a breve» (FOTO)

Nonostante la vittoria per 2 a 1 ai danni del Pisa, ieri sera l’Ascoli è retrocesso in Serie C tra le contestazioni della tifoseria. Attraverso il proprio profilo Instagram, il presidente bianconero, Massimo Pulcinelli, ha pubblicato il seguente post:

«Sento di dover chiedere SCUSA, con grande umiltà, a questo bambino e a tutto quello che rappresenta: sogni, passione, appartenenza, orgoglio, radici. Chiedo scusa a lui ( Vasco ) e a tutti i tifosi dell’Ascoli che hanno vissuto questa brutta e umiliante pagina della storia bianconera. Ora è il momento della delusione e del silenzio, ma garantisco che a breve sarà il momento dell’analisi, delle responsabilità e dei cambiamenti».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da M a s s i m o P u l c i n e l l i (@maxpu11)