Serie A: Udinese avanti allo scadere, Bologna sotto 0-1 all’intervallo

Termina il primo tempo del match al Dall’Ara tra bologna e Udinese. Nei primi dieci minuti di gara, il Bologna preme, l’Udinese si difende compatta. I padroni di casa comandano un giro palla sterile grazie anche ai bianconeri che difendono corti e compatti e non permettono agli uomini di Thiago Motta di essere pericolosi.

A portare avanti l’Udinese è Payero al 45+2′ che sfrutta l’ottimo pallone recuperato dalla destra e messo al centro proprio per il centrocampista degli ospiti che spedisce in rete. L’Udinese poi ci riprova pochi istanti dopo con Nehuen Perez: che arriva bene sulla punizione calciata in mezzo da Lazar Samardzic, ma il colpo di testa è impreciso. Palla larga sulla sinistra. Il match dunque scivola al riposo con l’Udinese avanti al Dall’Ara per 0-1.