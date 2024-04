Serie A: Saelemaekers salva il Bologna, al “Dall’Ara” contro l’Udinese termina 1-1. La classifica aggiornata

Termina il match al Dall’Ara tra bologna e Udinese. Nei primi dieci minuti di gara, il Bologna preme, l’Udinese si difende compatta. I padroni di casa comandano un giro palla sterile grazie anche ai bianconeri che difendono corti e compatti e non permettono agli uomini di Thiago Motta di essere pericolosi. A portare avanti l’Udinese è Payero al 45+2′ che sfrutta l’ottimo pallone recuperato dalla destra e messo al centro proprio per il centrocampista degli ospiti che spedisce in rete. L’Udinese poi ci riprova pochi istanti dopo con Nehuen Perez: che arriva bene sulla punizione calciata in mezzo da Lazar Samardzic, ma il colpo di testa è impreciso. Palla larga sulla sinistra. Il match dunque scivola al riposo con l’Udinese avanti al Dall’Ara per 0-1.

Nella seconda frazione di gioco, la gara si complica ancora di più per il Bologna. Beukema in 10′ prima riceve l’ammonizione per un fallo tattico e successivamente al 64′ subisce la seconda ammonizione che costringe gli uomini di Thiago Motta di giocare in inferiorità numerica tutto il restante secondo tempo. Sono però proprio i padroni di casa a realizzare il gol del pareggio: Saelemaekers al 77′ batte un calcio di punizione lento verso l’area di rigore che trova un impreparato Okoye che si lascia scavalcare dalla traiettoria. L’Udinese al 90+5′, però, rischia di vincerla con un occasione a pochi metri che Pereyra non riesce a ribadire in porta. Il match termina sul punteggio di 1-1.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 89

Milan 70

Juventus 65

Bologna 63

Roma 58

Lazio 55

Atalanta 54

Napoli 49

Fiorentina 47

Torino 46

Monza 44

Genoa 39

Lecce 36

Cagliari 32

Empoli 31

Verona 31

Frosinone 31

Udinese 29

Sassuolo 26

Salernitana 15