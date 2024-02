Cremonese-Palermo, Vazquez: «In rosanero momenti bellissimi, emozionante affrontare il passato»

L’ex rosanero Franco Vazuqez è intervenuto in conferenza stampa al termine del match pareggiato contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«L’ho visto bene, ma credo che siamo stati bravi a metterlo in difficoltà anche quando eravamo in inferiorità numerica. Da qui alla fine sarà sicuramente dura per tutti. Ho tanti bei ricordi con quella maglia, ho vissuto momenti bellissimi. È sempre emozionante rivedere chi ha fatto parte del mio passato».