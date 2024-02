Cremonese-Palermo, Vazquez: «Bravi a crederci. Ho subito tanti falli, l’arbitro non è intervenuto»

L’ex rosanero Franco Vazuqez è intervenuto in conferenza stampa al termine del match pareggiato contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Abbiamo cominciato la partita molto bene e abbiamo avuto tante occasioni, poi l’episodio dell’espulsione ha cambiato la partita. Siamo stati bravi, però, a crederci fino alla fine, abbiamo continuato a giocare e a creare azioni da gol e in questo modo siamo riusciti a rimontare. Per come si era messa la partita, quello di oggi è sicuramente un punto importante, va bene così. Partita nervosa? A mio avviso ho subito tanti falli e spesso l’arbitro non è intervenuto, però è andata così. Oggi quello che conta è essere riusciti a rimontare lo svantaggio iniziale ed essere rimasti al secondo posto in classifica. Quando il mister è arrivato abbiamo cambiato molto e anche io ho dovuto adattarmi a ciò che mi chiedeva, correndo e aiutando di più la squadra. Il calcio moderno è questo, serve tanta pressione».