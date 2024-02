Cremonese-Palermo, Ranocchia: «Contro la Ternana vincere a tutti i costi. Tifosi una spinta in più»

Filippo Ranocchia ha parlato in mixed-zone al termine della gara pareggiata contro la Cremonese.

Ecco le sue parole:

«Ternana? Anche se avessimo vinto oggi martedì sarebbe comunque stata una gara da vincere. La pressione non cambia, noi scendiamo sempre in campo per vincere. Sicuramente sarà una partita diversa, ma tutte le partite sono complicate. Loro verranno con il sangue agli occhi, ma noi siamo ancora più arrabbiati dopo questa partita, dobbiamo vincere a tutti i costi. Tifosi? Sicuramente è una spinta che ci aiuta sempre. Soprattutto quando siamo in casa ma anche in trasferta dimostrano che nonostante tutto ci danno sempre la loro spinta».