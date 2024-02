Cremonese-Palermo, Ranocchia: «Pari che brucia, ma non ci toglie nessuna consapevolezza»

Filippo Ranocchia ha parlato in mixed-zone al termine della gara pareggiata contro la Cremonese.

Ecco le sue parole:

«Avrei preferito non segnare ma vincere la partita, è andata così. Cerco di contribuire come posso anche in zona gol e spero di continuare cosi alzando sempre l’asticella. Sicuramente il pari brucia per come si era messa la partita. Sapevamo di incontrare una squadra molto forte. Questa gara ci deve dare uno spunto per concentrarci su alcuni aspetti da migliorare, ma non ci deve togliere nessuna consapevolezza. Le ultime partite ci hanno dato consapevolezza e quei cinque minuti non ci tolgono le nostre convinzioni. Sicuramente ci sono cose da migliorare».