Cremonese-Palermo, Corini: «Pronti per la Ternana, prendiamoci i tre punti insieme al nostro pubblico»

Eugenio Corini è intervenuto in mixed-zone al termine del pari contro la Cremonese.

Ecco le sue parole:

«Squadra da secondo posto? Il Palermo ha preso una consapevolezza importante. Grande rispetto per la Cremonese, oggi abbiamo dimostrato di poter competere e ambire, ma è mancato qualcosa. Una partita che la inizi cosi devi portarla a casa. In cinque minuti può succedere che un avversario ti costringa a difendere. Quando loro pareggiano trovano energie. C’è rammarico ma anche la consapevolezza di essere venuti qui a fare un primo tempo importante, ma abbiamo regalato cinque minuti all’avversario. Non dovevamo prendere due gol. Abbiamo visto vanificati gli sforzi fatti nel primo tempo. Abbiamo reagito e creato le occasioni per segnare ancora ma non ci siamo riusciti. Ternana? Un pareggio che lascia amarezza ma se vinciamo con la Ternana prende una forma e un valore diverso. Oggi con i cambi ho cercato di mettere la squadra più offensiva. Ci faremo trovare pronti martedì contro una squadra che ambisce alla salvezzam questi avversari sono tosti. Tutti insieme con la spinta del puibblico dobbiamo andare a prenderci i tre punti. Traorè? Un giocatore talentuoso, ha fatto qualche apparizione al Milan in prima squadra. Diamogli il tempo di crescere e conoscere il campionato, può darci qualcosa in più con giocate di qualità».