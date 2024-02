Cremonese-Palermo, Corini: «Giocato alla pari contro una squadra forte. Mancata la qualità per il terzo gol»

Eugenio Corini è intervenuto in mixed-zone al termine del pari contro la Cremonese.

Ecco le sue parole:

«C’è grande rammarico, la squadra ha fatto un ottimo primo tempo. L’avversario nella ripresa ha fatto uno sforzo per riaprire la gara. Ci siamo ritrovati da una situazione di controllo alla parità. Da lì la squadra ha cercato di rimettersi in piedi perché la botta è stata forte. Abbiamo provato a vincerla, creato opportunità. È mancata la qualità giusta per fare un altro gol. Ce la siamo giocata alla pari contro la Cremonese. Poteva essere una giornata spettacolare, ma non lo è stata. Non abbiamo chiuso la partita e da li è venuto fuori il pareggio».