Como, Strefezza: «Contro la Feralpi mio gol bellissimo, già concentrati per la sfida con la Sampdoria»

Uno degli acquisti più importanti della sessione invernale di calciomercato, Gabriel Strefezza, sta aiutando il Como a suon di gol e prestazioni nel tentativo di raggiungere gli obiettivi sperati. Nell’ultima di campionato contro la Feralpisalò, l’attaccante, si è messo in mostra con un super gol. Mediante i canali ufficiali del club, si è espresso commentando la rete e parlando della prossima sfida che li aspetta contro la Sampdoria.

«Gol? La mia idea, dopo aver ricevuto palla da corner, era di calciare il pallone a giro verso la porta. Ho colpito benissimo la palla ed è uscita una grande traiettoria, che è risultata in un gran palo-gol. È stata una bella giornata – continua -, Patrick (Cutrone, ndr) voleva segnare a tutti i costi per dedicare il gol alla figlia, mentre io ho fatto goal per festeggiare il mio compleanno, avvenuto in settimana. Entrambi abbiamo segnato ed è stato molto bello. Prosima sfida? Ci godiamo questa vittoria staccando per qualche giorno, ma dopo saremo già concentrati in settimana lavorando duramente e preparando la sfida di Sabato contro la Sampdoria».