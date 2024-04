Cessione Brescia, Cellino: «Venderò solo a chi mi darà garanzie»

Intervistato da “Brescia Oggi” l’attuale presidente del Brescia, Massimo Cellino, si è espresso in modo chiaro su quelle che sono le voci sulla cessione del club e in merito alle presunte trattative. Il patron non avrebbe ancora trovato un interlocutore accettabile, qualcuno che inizi a trattare alle sue condizioni.

Ecco le sue parole:

«Venderò il Brescia solo a chi mi darà garanzie: lo sto aspettando. Contatto con Brera Holdings? Non li ho più visti. Mi sa che davvero chiamerò Chi l’ha visto? per sapere che fine hanno fatto. Una società che tutti i mesi paga puntualmente gli stipendi e ha bilanci in ordine».