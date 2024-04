Serie B: sei calciatori squalificati dopo la 34^ giornata. Le decisioni del Giudice Sportivo

La Lega B, mediante una nota ufficiale, ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 34^ giornata di campionato. Per il Palermo nessuno squalificato, con Claudio Gomes che, nel caso in cui dovesse ricevere un’ammonizione nel prossimo match contro la Reggiana, entrerebbe in diffida. Di seguito la nota:

“CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CELJAK Vedran (Lecco): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

JOHNSEN Dennis Torset (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LEPORE Franco (Lecco): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PRASZELIK Mateusz Jakub (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

RICCIO Alessandro Pio (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VOCA Idriz (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

PICKEL Charles Mongind (Cremonese)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

QUINDICESIMA SANZIONE

DI CESARE Valerio (Bari)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TREDICESIMA SANZIONE)

VENTURI Michael (Cosenza)

OTTAVA SANZIONE

BIANCHETTI Matteo (Cremonese)

CIGARINI Luca (Reggiana)

DIAKITE Salim (Palermo)

KOUDA Rachid (Spezia)

SETTIMA SANZIONE

MASINI Patrizio (Ascoli)

RICCI Giacomo (Bari)

SESTA SANZIONE

BARBIERI Tommaso (Pisa)

BERNABE’ GARCIA Adrian (Parma)

CALIGARA Fabrizio (Ascoli)

GIRAUDO Federico (Cittadella)

MARRAS Manuel (Cosenza)

PARIGINI Vittorio (Lecco)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

IOVINE Alessio (Como)

OUKHADDA Shady (Modena)

PETRICCIONE Jacopo (Catanzaro)

ZENNARO Mattia (Feralpisalo’)

TERZA SANZIONE

AMATUCCI Lorenzo (Ternana)

DIONISI Federico (Ternana)

GOMES Claudio Amarild (Palermo)

MAGNINO Luca (Modena)

SECONDA SANZIONE

BESAGGIO Michele (Brescia)

LEONI Giovanni (Sampdoria)

OSORIO PAREDES Yordan Hernando (Parma)

POHJANPALO Joel Julius Ilm (Venezia)

SOTTINI Edoardo (Cittadella)

ZEDADKA Karim (Ascoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

CASSATA Francesco (Spezia)

OTTAVA SANZIONE

MATEJU Ales (Spezia)

SESTA SANZIONE

ZUCCON Federico (Cosenza)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

PEDROLA FORTUNY Estanislau (Sampdoria)

c) ALLENATORI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

FABREGAS SOLER Francesc (Como)

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

POLITO Ciro (Bari): per avere, al 14° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria.

NON ESPULSI

AMMENDA DI € 2.000,00

MELISSANO Stefano (Spezia): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto reiteratamente e con fare concitato al Direttore di gara una critica irrispettosa.

e) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AGNELLI Cristian (Pisa): per avere, al 14° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria.

Il Giudice Sportivo: cons. Ines Pisano”.