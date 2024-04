Palermo, furto nella notte al ristorante Rossopomodoro al Forum: portati via 70mila euro

Un colpo da 70mila euro è stato messo a segno nella notte da un gruppo di malviventi nel locale Rossopomodoro all’interno del centro commerciale Forum di Palermo.

Tre uomini incappucciati e arrivati a bordo di un’auto rubata sono entrati nel centro commerciale di notte, si sono diretti verso l’obiettivo e hanno agito indisturbati. L’intrusione, che non ha fatto scattare l’allarme, è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza.

Secondo una ricostruzione è stato usato un flex per forzare una cassetta di metallo nello spogliatoio e portare via una somma di70 mila euro. L’allarme è stato lanciato dai dipendenti al momento dell’apertura del ristorante e immediato l’intervento della polizia.

Le indagini sono ora in corso, con la polizia e il personale della scientifica che hanno eseguito i primi rilievi per cercare di raccogliere prove, impronte digitali, tracce di DNA o qualsiasi altro elemento che possa aiutare a identificare i responsabili. Questo tipo di furto solleva anche questioni importanti sulla sicurezza interna dei locali commerciali, soprattutto in aree sensibili come gli spogliatoi dove non è raro che i dipendenti possano custodire valori. Sarà fondamentale per il ristorante e il centro commerciale riesaminare e rafforzare le misure di sicurezza per prevenire futuri incidenti simili. Nel frattempo, la comunità locale e i dipendenti del ristorante rimarranno probabilmente in allerta mentre la polizia lavora per fare luce sull’incidente e portare i colpevoli alla giustizia.