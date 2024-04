Palermo, furto alla Fiera del Mediterraneo: rubati 20 mila biglietti omaggio

Ennesimo episodio di malvivenza avvenuto a Palermo. Come riporta Blogsicilia.it sono stati rubati 20 mila biglietti omaggio alla Fiera del Mediterraneo, esattamente durante le operazioni di allestimento. La scorsa sera i carabinieri, nel corso di un controllo all’esterno dello spazio espositivo, hanno bloccato un minorenne, poi denunciato per ricettazione. E’ stato sorpreso con in mano 500 biglietti omaggio che stava vendendo per pochi euro. I biglietti, una volta sequestrati, sono stati riconsegnati agli organizzatori.

