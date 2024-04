Gds: “Palermo. Colpo al ristorante, rubati 70 mila euro”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul colpo da 70mila euro al ristorante Rossopomodoro.

Colpo notturno con bottino da 70 mila euro al ristorante Rossopomodoro del Forum di Brancaccio. I ladri sono riusciti a entrare in azione senza fare scattare gli allarmi, si sono messi all’opera con un flex per aprire la cassaforte ed hanno messo le mani sul denaro. Un raid da professionisti, messo a segno forse anche grazie alla preziosa imbeccata di una mano interna.

Sul furto adesso sono in corso indagini da parte della polizia, che ieri mattina, alla riapertura del locale, è stata chiamata dal personale. Gli agenti hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza nelle quali sono impresse le fasi del colpo. A entrare in azione tre uomini incappucciati giunti nel centro commerciale con un’auto rubata (è stata poi ritrovata a Brancaccio).

I malviventi, dopo avere forzato una porta a vetri, hanno fatto ingresso da Rossopomodoro raggiungendo a colpo sicuro il locale in cui è installata la cassaforte, ancorata al pavimento con dei perni. Con il flex hanno dato vita alle operazioni per scardinarla e prendere i soldi. Arraffato il bottino, i ladri hanno guadagnato l’uscita, sono saliti a bordo dell’auto e si sono dati alla fuga stando ben attenti a non incrociare gli addetti alla vigilanza del Forum. Dopo un po’, hanno abbandonato la macchina ed hanno raggiunto un luogo sicuro.