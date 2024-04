Playoff serie B, parla Longo che li ha già vinti: «Vanno affrontati con testa e fisico al top»

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sui playoff di serie B e riporta una lunga intervista a Moreno Longo, esperto di playoff di serie B avendoli già vinti in passato.

Ecco qualche estratto:

Quali rischi per il Como? «Credo che abbia trovato la strada giusta, ha maturato convinzione, è la grande favorita per lo slancio, l’entusiasmo è una condizione ottimale nel momento decisivo. È vero che sabato a Genova non è semplice, ma c’è anche Venezia-Cremonese, non incide il calendario».

Può prendere È Parma? «Si, il Como sta meglio della capolista e solo tre punti di distacco sono davvero pochi».

Il Venezia invece cosa deve fare per il secondo posto? «Deve vincerle tutte e questa è la cosa più difficile. E poi deve sperare che il Como inciampi».

Cremonese fuori dai giochi? «Per la promozione diretta sì, deve cercare di giocare i playoff da terza e la partita di venerdì a Venezia è fondamentale».

Brescia e Samp ai playoff? «Mi aspetto sorprese, la pressione potrebbe fare brutti scherzi. È questa la parte della della e Sudtirol ormai sono salvi, giocano in maniera più leggera e senza nulli di perdere».

Playoff con grandi squadre? «Saranno bellissimi a prescindere da chi ci arriva. Piazze affermate con grandi tifoserie e grandi società con ottime squadre: cosa chiedere di più?».

Lei li vinse col Frosinone. Come vanno affrontati? «Bisogna essere mentalmente liberi e fisicamente carichi. Inizia un nuovo campionato, anche chi arriva da dietro può essere favorito se si presenta al top come testa e fisico. Prepariamoci a sfide sorprendenti»