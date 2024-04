Pedullà: “Panchina Fiorentina, Aquilani davanti a Gilardino e Palladino”

La Fiorentina è già alla ricerca del post-Italiano. Sono stati fatti diversi nomi per la panchina della della viola, tenendo conto che a fine stagione Vincenzo Italiano saluterà.

Secondo Alfredo Pedullà, oggi in cima alla lista c’è il tecnico del Pisa Alberto Aquilani, che spera di disputare i play-off con i toscani. Aquilani è molto apprezzato, la Fiorentina non ha fatto ancora una scelta definitiva, ma la tendenza oggi è questa. E se dovessimo fare una mini griglia a tre a ridosso di fine aprile, Aquilani sarebbe in vantaggio sugli altri due candidati, aspettando che la Viola tiri definitivamente le somme.