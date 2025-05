Cittadella-Bari, Marchetti: «Dobbiamo crederci, è il momento di fare i fatti»

Gara decisiva in casa Cittadella, che questa sera affronterà il Bari di Moreno Longo. A parlare del match è stato l’attuale direttore dei granata Marchetti:

«Dobbiamo crederci. Ma non a parole. Bisogna crederci concretamente. Dobbiamo affrontare la partita con la testa giusta, senza troppa tensione. Bisogna avere la capacità di crederci in maniera concreta. Abbiamo parlato tanto, ora è il momento di fare i fatti”, dice a TuttoMercatoWeb.com il direttore generale del club veneto, Stefano Marchetti. Cosa ho detto alla squadra?

Ho detto che dobbiamo giocarci la chance in maniera vera e non a parole. Bisogna fare qualcosa di diverso da quello che abbiamo fatto fin adesso. Occorre avere il coraggio di giocare a calcio, possiamo farlo perché ne siamo capaci».